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Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Talış köyünde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Ruslan Rehimov   | 19.02.2021
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu ifade edildi.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

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