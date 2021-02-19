Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Talış köyünde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.
Bakü
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu ifade edildi.
Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.