Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.07
Altın
1,906.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Dışişleri: Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne roket saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısını kınadı.

Muhammet Tarhan   | 16.10.2020
Dışişleri: Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne roket saldırısını kınıyoruz

Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısını kınadı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dışişleri: Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne roket saldırısını kınıyoruz

Dışişleri: Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne roket saldırısını kınıyoruz