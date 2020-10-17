Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan'da şehit edilenler için Fatih Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
logo
Politika, Azerbaycan cephe hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

Mehmet Şah Yılmaz   | 17.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmede "Ermenistan’ın Gence’ye yönelik saldırısı" konusunu ele aldı.

Çavuşoğlu, saldırı sonrası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan ordusunun balistik füzeleri meşru bir hedef olarak imha edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan ordusunun balistik füzeleri meşru bir hedef olarak imha edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya bizim için önemli bir dost ve güvenilir bir ortaktır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya bizim için önemli bir dost ve güvenilir bir ortaktır

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü