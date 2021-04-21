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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaralanan 12 Azerbaycanlı gazi Türkiye'de tedavi edilecek

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 12 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Ruslan Rehimov   | 21.04.2021
Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaralanan 12 Azerbaycanlı gazi Türkiye'de tedavi edilecek

Bakü

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonundan yapılan açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 12 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Yaşat Fonunun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yaşat Fonu, daha önce de 51 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

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