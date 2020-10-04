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Politika, Azerbaycan cephe hattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alması insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Abdullah Yasin Güler   | 04.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alması insanlık suçudur

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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