Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan insanlık suçu işlemektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir." ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 11.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan insanlık suçu işlemektedir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü
Tüberküloz aşısının Kovid-19'a karşı koruyuculuğu test edilecek
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti
Aşk hormonu oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan insanlık suçu işlemektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan insanlık suçu işlemektedir

Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur

Malatya'da Azerbaycan'a bisikletli destek turu

Malatya'da Azerbaycan'a bisikletli destek turu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Ermenistan'ın saldırısı siyasi ve askeri provokasyondur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Ermenistan'ın saldırısı siyasi ve askeri provokasyondur