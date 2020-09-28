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Politika, Azerbaycan cephe hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.

Sefa Mutlu   | 28.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM’de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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