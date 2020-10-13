Euro
9.31
Dolar
7.90
BIST 100
1,176.83
Altın
1,921.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte içki ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Çavuşoğlu: 'Azerbaycan topraklarından çekil' çağrısı olursa uluslararası toplumun sorunu çözme arzusunu görebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' diye bir çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 13.10.2020
Çavuşoğlu: 'Azerbaycan topraklarından çekil' çağrısı olursa uluslararası toplumun sorunu çözme arzusunu görebiliriz

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
Kovid-19'u yenen doktor Songür: Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
AB ülkeleri seyahat kısıtlamalarında ortak kriterlerle hareket edecek

Benzer haberler

Çavuşoğlu: 'Azerbaycan topraklarından çekil' çağrısı olursa uluslararası toplumun sorunu çözme arzusunu görebiliriz

Çavuşoğlu: 'Azerbaycan topraklarından çekil' çağrısı olursa uluslararası toplumun sorunu çözme arzusunu görebiliriz

Çavuşoğlu ve Lavrov Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü