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Politika, Azerbaycan cephe hattı

Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Behlül Çetinkaya   | 02.10.2020
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin." dedi.

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