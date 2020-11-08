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Azerbaycanlılar, Şuşa'nın işgalden kurtarılışını coşkuyla kutluyor

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarılması coşkuyla kutlanıyor.

Ruslan Rehimov   | 08.11.2020
Azerbaycanlılar, Şuşa'nın işgalden kurtarılışını coşkuyla kutluyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması sevinçle karşılandı

Bakü'deki Azerbaycanlılar, Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılma müjdesini vermesinin hemen sonrasında sokaklara akın etti.

Başkent Bakü de Şuşa'nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

Kimileri yaya çıktıkları sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken, kimileri de arabalarıyla sokaklarda tur attı.

Kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

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