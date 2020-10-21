Euro
9.29
Dolar
7.83
BIST 100
1,210.41
Altın
1,919.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut." dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.10.2020
Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan /AA

Tokyo

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, Japonya Dış Muhabirler Kulübü'nde gazeteci Ilgın Yorulmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Dağlık-Karabağ'daki çatışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin tarihi süreci anlatan İsmayilzade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen yıl Karabağ'ı ziyareti sonrası Erivan'ın askeri politikada agresifleştiğini söyledi.

Paşinyan'ın, ziyarette, bölgenin Ermenistan ile birleştirilmesi çağrısı yaptığını, ziyaret sonrasında da Erivan tarafından Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin "yeni bir bölge için yeni bir savaş" başlatacağı sinyalinin verildiğini belirten İsmayilzade, bu yaklaşımlarla potansiyel müzakerelerin tehlikeye atıldığını dile getirdi.

Ermenistan ordusunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İsmayilzade, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut. Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var."

"Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret ederek, "bir millet iki devlet" perspektifi sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin Karabağ çatışmalarının bir parçası olmadığını belirten Mercan, topraklarını geri almanın uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın hakkı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında savunma alanında iş birliği bulunduğunu dile getiren Mercan, "Türkiye, siyasi ve ahlaki olarak Azerbaycan'ı destekliyor ve desteğini sürdürecek. Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır. Çatışmalar bölge güvenliğini tehdit ediyor. Bu sorun, uluslararası hukuk bağlamında çözüme kavuşturulabilir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı

Benzer haberler

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi İsmayilzade: Ermenistan saflarında teröristlerin savaştırıldığına dair delillerimiz var

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
Azerbaycanlı Semedov Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı

Azerbaycanlı Semedov Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı

Ermenistan'ın füze saldırıları açık savaş suçu

Ermenistan'ın füze saldırıları açık savaş suçu