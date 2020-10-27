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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'da topraklarını kurtarmak için mücadele eden askerlere moral mektubu

Azerbaycanlılar, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren askerlere mektup yazarak desteklerini ifade ediyor.

Ruslan Rehimov   | 27.10.2020
Azerbaycan'da topraklarını kurtarmak için mücadele eden askerlere moral mektubu Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Gence

Ülkenin birçok bölgesinde kurulan seyyar posta kutularına akın eden Azerbaycanlılar, uzun yıllardır Ermenistan işgali altında bulunan şehir ve köyleri peş peşe kurtaran askerlere olan duygu ve sevgilerini yazdıkları mektuplarla gösteriyor. 

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de kurulan posta kutusu da yediden yetmişe tüm vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

"Selam asker" diye başlayan mektuplarda vatandaşlar, askerlerin işgal altındaki toprakların tamamını kurtaracağına dair inançlarını, onların galip ve sağ salim evlerine dönmeleri yönündeki temennilerini kağıda döküyor.

Mektuplar yetkililerce her gün cephenin farklı bölgelerinde mücadele eden askerlere ulaştırılıyor.

Kızı ile askere mektup yazan Hayale Hüseynova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin de gönüllü olarak cepheye gittiğini bildirdi.

Tüm askerlerle gurur duyduklarını ve onların başarısı için daima dua ettiklerini belirten Hüseynova, "Kızımla buradan geçiyorduk. Babama mektup yazalım, askerler okusun sevinsin dedim. Allah onları korusun. Onlar olmasa evimizde rahat uyuyamayız." dedi. 

Halk aşığı İlgar Necefoğlu yazdığı mektupta duygularını şiirle ifade etti. Akrabalarından cephede savaşan gençlerin olduğunu belirten Necefoğlu, "Hepsine başarılar diliyorum. Allah asker evlatlarımızı korusun. Kahramanlarımıza gönlümden gelen sözleri yazdım." diye konuştu.

70 yaşındaki Afet Aliyeva da "Çocuklarımızın zaferle dönmesini arzu ediyorum. Hepsi annelerine gülerek gitsin. Mektupta kalbimden geçenleri yazdım, onlara güç ve kuvvet diledim." ifadelerini kullandı. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. 

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