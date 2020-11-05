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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 92 sivil öldü, 404 kişi yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sivil can kaybı sayısı 92'ye çıktı.

Ruslan Rehimov   | 05.11.2020
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 92 sivil öldü, 404 kişi yaralandı

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği füze saldırısında yaralanan bir sivilin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu ölümle 27 Eylül-5 Kasım tarihlerinde 92 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 404 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 971 ev, 100 apartman ve 502 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

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