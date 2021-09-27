Dolar
8.84
Euro
10.35
Altın
1,747.88
ETH/USDT
3,102.20
BTC/USDT
43,770.00
BIST 100
1,391.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da “Muhtarlar ve Apartman Görevlileri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitler anıldı.

Ruslan Rehimov   | 27.09.2021
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitler anıldı Fotoğraf: Resul Rehimov / AA

Bakü

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Zaferi kendilerine bahşeden kahraman asker ve subaylar ile gurur duyduğunu vurgulayan Aliyev, onların kahramanlığının, şecaatinin ve fedakarlığının artık destana dönüştüğünü kaydetti.

Aliyev, konuşmasında Türkiye'nin desteğinden de bahsederek, "44 gün boyunca bize en çok destek olan kardeş Türkiye'ye, en derin şükranlarımı sunuyorum. Kardeş Türkiye ve kardeş Türk halkı, savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan ile dayanışma içinde oldu, destek gösterdi. Türk yöneticiler ve aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, bize büyük siyasi destek verdi, bize ilave güç verdi ve bunu asla unutmayacağız. 44 günlük Vatan Savaşı, Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğini bir kez daha dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

Yerel saatle 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro trenleri ve otobüsler korna çaldı.

Şehitler anısına yürüyüş düzenlendi

Bakü'deki yürüyüşe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev bir şehit subayın resmi bulunan pankart taşırken, eşi Ermenistan'ın füze saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin pankartını taşıdı.

Askerler de ellerinde şehitlerin resmi bulunan pankartlarla Cumhurbaşkanı Aliyev'in arkasından yürüdü.

Aliyev, yürüyüş sonrasında Vatan Savaşı Anıtı ile Zafer Müzesi'nin temelini attı.

Cami, kilise ve sinagoglarda şehitler için dualar edildi

Ülkedeki tüm cami, kilise ve sinagoglarda, 2. Karabağ Savaşı'nda vatan için canlarını veren şehitler için dualar edildi.

Bakü'deki Tezepir Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de katıldı.

Paşazade, ülkedeki yaklaşık bin camide şehitler için dualar edildiğini belirtti.

Halk şehitliklere akın etti

Şehit yakınları ve vatandaşlar da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitliklere akın etti.

Bakü'de, 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, şehit mezarlarına çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyeti ile birlikte şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, tören mangası saygı atışı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitler anıldı

Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferle sonuçlanan operasyonunun üzerinden 1 yıl geçti

Azerbaycan ordusunun bir yıl önce 44 günde elde ettiği zaferler 30 yıllık işgali sonlandırdı

44 günlük savaşın yıl dönümü: Güney Kafkasya'da yeni dengeler ve fırsatlar

44 günlük savaşın yıl dönümü: Güney Kafkasya'da yeni dengeler ve fırsatlar
Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi
'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı