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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan'a karşı üstünlüğünü sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor.

Ali Cura   | 25.10.2020
Azerbaycan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan'a karşı üstünlüğünü sürdürüyor

Bakiü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi.

Gün içerisinde yapılan başarılı askeri operasyonlarda düşmana zayiat verdirildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan güçlerine ait 2 topçu birliği, 2 BM-21 grad çok namlulu roketatar sistemi, 1 komuta personel aracı, 1 komuta kontrol noktası, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasının imha edildiği ifade edildi.

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