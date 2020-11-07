Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor
Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.
Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.
Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.