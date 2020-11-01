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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.11.2020
Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi. 

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.


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