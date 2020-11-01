Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.
Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu’ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/cjZlrjVBXh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2020
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.
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