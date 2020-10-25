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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 25.10.2020
Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi. 

Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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