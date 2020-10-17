Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kenti ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Tolga Özgenç   | 17.10.2020
Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Bakü

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti. 

Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometre kare olan Fuzuli'de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu. 

Fuzuli ilinin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk anne ve babasını kaybetmişti. 

Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 837 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı
Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı
DSÖ: Kovid-19 tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır