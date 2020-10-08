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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti.

Ruslan Rehimov   | 08.10.2020
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

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