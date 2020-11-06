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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarını imha etti

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 06.11.2020
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarını imha etti

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi.

Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.

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