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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait araç ve mevzileri kamikaze İHA ve toplarla vurdu.

Ruslan Rehimov   | 09.11.2020
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu

Bakü

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait araç ve mevzileri kamikaze İHA ve toplarla vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Laçın-Şuşa yolu üzerindeki Zarıslı köyü yakınlarında bir grup Ermenistan askerinin kuşatıldığı belirtildi.

Kuşatmayı yarmak amacıyla Azerbaycan askerlerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan askerlerine ait 1 tank ve 1 zırhlı piyade aracının kamikaze İHA'larla imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Hocalı-Şuşa yolu ile Hankendi yönünde personel ve D-30 obüsü taşıyan Ermenistan'a ait kamyonu da kamikaze İHA ile imha etti.

Hocavend istikametinde de Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınakları topçu atışıyla vuruldu.

Bakanlık, operasyonların görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

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