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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Emre Gürkan Abay   | 30.10.2020
Azerbaycan ordusu 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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