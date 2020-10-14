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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan TV (Az Tv) ekibini hedef aldı
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusunun 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 14.10.2020
Azerbaycan ordusu 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Bakü

Azerbaycan ordusunun 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

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