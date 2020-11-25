Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e gird

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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.

Ruslan Rehimov   | 25.11.2020
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Baki

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.

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