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Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 09.11.2020
Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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