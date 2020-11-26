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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Milli Meclisinden Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki

Azerbaycan Milli Meclisi, hükümetten, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvurmasını istedi.

Ruslan Rehimov   | 26.11.2020
Azerbaycan Milli Meclisinden Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki

Bakü

Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karara tepki göstererek Azerbaycan hükümetine, Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvurması çağrısında bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ bildirisine karşı itiraz bildirisi kabul etti.

Bildiride Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma ile Dağlık Karabağ sorununa son verildiği hatırlatılarak bu anlaşmanın, Fransa'nın da desteklediği ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması anlamına geldiği kaydedildi.

Yeni gerçekliklerin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği belirtilen bildiride, Azerbaycan hükümetine şu çağrıda bulunuldu:

"Son günlerde aldığı tavır ve yaptığı açıklamalar nedeniyle tarafsızlığını şüphe altında bırakan Fransa'nın Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvuruda bulunulsun.

Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkiler yeniden gözden geçirilsin.

Azerbaycan ile Fransa arasındaki ticari ilişkiler incelensin ve gereken adımlar atılsın."

"Karar, Fransa devletini zan altında bırakmıştır"

Milletvekili Aydın Mirzezade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın, Azerbaycan'ın zaferinin önemini azaltmak ve Azerbaycan'a siyasi baskı yapmak yolunu seçtiğini belirtti.

Bu tür baskıların Azerbaycan'ı yıldıramayacağını vurgulayan Mirzezade, "Fransa'nın bu kararı her şeyden önce Fransa'nın kendi imajına bir darbedir. Çünkü bu karar bölücülüğü destekleyen bir karardır. Bu karara göre Fransa'nın yarın İskoçya'nın ve Katalonya'nın da bağımsızlığını tanıması gerekir. Fransa Senatosunun kararı, Fransa devletini zan altında bırakmıştır. Bu karar kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Senatosu, dün sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararı onaylamıştı.

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