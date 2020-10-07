Euro
9.26
Dolar
7.87
BIST 100
1,152.30
Altın
1,886.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ikinci defa uzun menzilli füzelerle hedef almak istediği Yevlah kentine saldırıyı, savunma sistemiyle engelledi.

İdiris Okuduci   | 07.10.2020
Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

Yevlax

AA ekibinin, Ermenistan ordusunun dün akşam Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını görüntülediği sırada ikinci bir hava saldırısı yapıldı.

AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı

Saldırı gerçekleşmeden önce boru hattı civarında Azerbaycan'a ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüldü.


SİHA hareketliliğinden kısa bir süre sonra Azerbaycan'a ait hava savunma sistemi, Ermenistan tarafından gelen füzeyi bertaraf etti.

AA muhabirine konuşan olay yerindeki Azerbaycanlı güvenlik yetkilileri, füzenin Ermenistan'ın saldırısının engellenmesi için ateşlendiğini söyledi.

Ermenistan, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk defa dün gece Yevlah kentini hedef almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden iki doktorun adı tesiste yaşatılacak
Ege Üniversitesi’nin Kovid-19 için aşı çalışmaları hayvan deneyleriyle sürüyor
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'
DSÖ: Kovid-19 aşısı ülkelere 2021'in ortasında dağıtılmaya başlanacak
Enfeksiyon doktorundan 'düğün nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun' çağrısı

Benzer haberler

Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar tarihi kaynaklarda

Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

Rusya Devlet Başkanı Putin: Çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: Çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
Ottawa Büyükelçisi Uras: Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeli

Ottawa Büyükelçisi Uras: Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeli