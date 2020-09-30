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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 30.09.2020
Azerbaycan Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.


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