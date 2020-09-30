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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 30.09.2020
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerine düzenlenen saldırıların havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

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