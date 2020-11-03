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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan, Ermenistan güçlerinin 2 mühimmat deposunu imha etti

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 mühimmat deposunu imha ettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 03.11.2020
Azerbaycan, Ermenistan güçlerinin 2 mühimmat deposunu imha etti

Baki

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki Hankendi şehrinde Ermenistan güçlerine ait 2 mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık, depoların vurulma görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. 

                    
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