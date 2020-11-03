Azerbaycan, Ermenistan güçlerinin 2 mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 mühimmat deposunu imha ettiği bildirildi.
Baki
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki Hankendi şehrinde Ermenistan güçlerine ait 2 mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.
Bakanlık, depoların vurulma görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.