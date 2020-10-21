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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Paşinyan'ın 'diplomatik çözümü yoktur' açıklaması saygısızlıktır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın "vatandaşları cepheye çağırması"nın ve "sorunun diplomatik çözümü yoktur" açıklamasını uluslararası toplumun diplomatik girişimlerine "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Ruslan Rehimov   | 21.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Paşinyan'ın 'diplomatik çözümü yoktur' açıklaması saygısızlıktır

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ sorununun diplomatik olarak çözülemeyeceği yönündeki konuşmasına yazılı açıklama yayımlayarak tepki gösterdi. 

Bu açıklama ile Ermenistan'ın sorunu müzakereler yoluyla çözme taraftarı olmadığının bir kez daha ortaya konulduğunu belirten Hacıyev, Erivan yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmayı sürdürmeyi amaçladığını kaydetti.

Hacıyev, "Erivan yönetiminin sorunun barış yoluyla çözülmesine ilişkin daha önceki açıklamalarının iki yüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtladı." dedi.

Paşinyan'ın "sorumsuzca ve siyasi hırsları uğruna" tüm sivil yetkilileri ve sivilleri silaha sarılmaya çağırdığını hatırlatan Hacıyev, "Ermenistan'ın bu resmi tutumu, insani ateşkesi kimin ihlal ettiğini kanıtlamakta ve bölgedeki durumu daha da gerginleştirmeye hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanın sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle ateş emri veren birisinin bu gibi açıklamalarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Hacıyev, Paşinyan'ın açıklamasının Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova'ya gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinin hemen ardından ve ABD'de yapacakları görüşmelerin öncesinde olmasına dikkati çekti.

Azerbaycan'ın sorunun çözümünde yapıcı bir tutuma sahip olduğunu belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, Erivan yönetiminin bu açıklamasından sonuç çıkarmalıdır. Paşinyan'ın bu açıklaması, uluslararası toplumun çatışmayı diplomatik olarak çözmek için attığı adımlara da saygısızlık niteliği taşımaktadır. Azerbaycan, sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelindeki mevcut yol haritasına uygun olarak müzakereler yoluyla çözümünü desteklemektedir."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Dağlık Karabağ sorununun mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini belirtmiş, vatandaşları cepheye çağırmıştı.

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