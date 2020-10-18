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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun savaş uçaklarını kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 18.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti

Bakü

Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan ordusu, ateşkesi alenen ihlal ederek savaş uçaklarını Azerbaycan ordusunun mevzilerini bombalamak için kullandı. Ermenistan tarafına nasıl güvenebiliriz?" mesajını paylaştı. 

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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