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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Ermenistan'ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 11.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur Fotoğraf: Resul Rehimov /AA

Bakü

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 7 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti. 

"Ermenistan'ın durdurulması gerek." diyen Hacıyev, Ermenistan'ın sivil nüfusa yönelik saldırısını "vandalizm ve barbarlık" şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti.

Hacıyev, "Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı. 

Ermenistan'ın vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki yıkım havadan görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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