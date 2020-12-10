Euro
9.51
Dolar
7.86
BIST 100
1,361.06
Altın
1,832.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik." dedi.

Ekip   | 10.12.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik." dedi.

Aliyev, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.” ifadelerini kullanan Aliyev şunları kaydetti:

"Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık."

"Dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptıracak
SinoVac'ın Kovid-19 aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı
Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı
'Fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık'

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ üyeliği' suçundan yargılandığı davada Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi

Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ üyeliği' suçundan yargılandığı davada Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi
Azerbaycanlılar yarın yapılacak askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor

Azerbaycanlılar yarın yapılacak askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor
Van'da bir cadde ve sokağa 'Azerbaycan' ve 'Karabağ' isimleri verildi

Van'da bir cadde ve sokağa 'Azerbaycan' ve 'Karabağ' isimleri verildi