Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik." dedi.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik." dedi.
Aliyev, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.
“Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.” ifadelerini kullanan Aliyev şunları kaydetti:
"Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık."
"Dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.