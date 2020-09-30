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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 30.09.2020
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. 

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi. 

Ermenistan'a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi. 

Ermenistan ordusu Terter kentine top atışı gerçekleştirdi

Öte yandan Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.

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