Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, anayasanın 109. maddesinin 24. fıkrası gereği Mirzeyev'e korgeneral rütbesi verilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.