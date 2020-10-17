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Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.

Ruslan Rehimov   | 17.10.2020
Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, anayasanın 109. maddesinin 24. fıkrası gereği Mirzeyev'e korgeneral rütbesi verilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

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