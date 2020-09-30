Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklamasında bulundu.
Moskova
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklamasında bulundu.
Aliyev, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." dedi.
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