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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklamasında bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 30.09.2020
Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir

Moskova

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklamasında bulundu.

Aliyev, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." dedi.

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