İstanbul

Araştırma kuruluşu Muslim Census'un yayımladığı raporda, Birleşik Krallık'ta sadece mescitlerin değil, cemaatin de korunmaya ihtiyacı olduğu, ölüm tehdidi içeren olaylarda bile polis takibinin ciddiyetten yoksun yapıldığı ifade edildi.

Birleşik Krallık'taki 113 mescidin yarıya yakınının son 3 yıl içinde saldırıya uğradığı bildirildi.

Araştırma kuruluşu Muslim Census, 26 Haziran'da "Birleşik Krallık'taki Mescit ve İslami Enstitülere Yönelik Saldırılar" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, Birleşik Krallık'ta 1800 mescit bulunduğu ve araştırmanın 113 mescitteki görevlilerle konuşularak yapıldığı belirtilerek, bu ibadethanelerin neredeyse yarısının son 3 yıl içinde en az bir kere saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Söz konusu mescitlerin yüzde 35'inin her sene en az bir kere ve yüzde 9'unun ise üç ayda en az bir kere saldırıya uğradığı aktarılan raporda, mescit saldırılarının genellikle soygun ve vandalizm motivasyonuyla yapıldığı ifade edildi.

Raporda, Kovid-19 salgını süre3cinde, Birleşik Krallık'taki mescitlerin yüzde 15'ine yönelik saldırılarda artış gözlendiğine işaret edilerek, mescit saldırıları içinde yüzde 51 ile en yaygın saldırı biçiminin vandalizm olduğu belirtildi.

Başta başkent Londra olmak üzere diğer pek çok bölgedeki mescitlere yönelik saldırılar arasında cam kırma, ırkçı grafitiler ile duvarları boyama gibi saldırıların sıklıkla gözlendiği aktarılan raporda, saldırıya uğrayan mescitlerin yüzde 35'inde sadaka kutularının da çalındığına dikkat çekildi.

"İmamlar ve cemaate yönelik fiziksel saldırı yapılıyor"

Raporda, mescit görevlisi veya cemaate yönelik fiziksel saldırıların "çok endişe verici" olduğu vurgulanarak, bıçakla saldırı ve yaralamanın da yer aldığı fiziksel saldırıların tüm bu tür eylemler içinde yüzde 17 olduğu ifade edildi.

"Sadece mescitlerin değil, imamların ve cemaatin de daha yüksek seviyede korunmaya ihtiyacı olduğu" aktarılan raporda, mescitlere yönelik saldırıların cemaatte, polise karşı güvenin azalması ve mescitlere gitmeye yönelik tedirginliklerin artması gibi etkilerinin olduğu bildirildi.

Raporda, saldırıya uğrayan mescitlerin görevlilerinin, bu olayları polise bildirmesine rağmen ibadethanelerin sadece dörtte birinde gözetimin artırıldığı belirtilerek, bu ihbarları yapanların yarısının polisin yaklaşımında memnuniyet duyduğu, üçte birinin ise kolluk kuvvetlerinin harekete geçmemesinden şikayet ettiği kaydedildi.

Ayrıca raporda, saldırıları bildirdiklerinde polisin tutumunu olumlu bulduklarını belirten mescit görevlilerinin "olayların aydınlatılmamasından, ölüm tehdidi içeren vakalarda bile takibin ciddiyetten yoksun yapılmasından" şikayet ettiği aktarıldı.

Mescit ve ibadethanelerin güvenliği için yaklaşık 25 milyon sterlin bütçe ayrıldı

Raporda Birleşik Krallık'ta dinleri nedeniyle 2020-2021 arasında nefret suçuna uğrayanların yüzde 45'inin Müslümanlar olduğu ve Müslümanlara karşı işlenen din motivasyonlu nefret suçlarının diğer din mensuplarına karşı işlenenlere kıyasla çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle ibadet yerlerinin güvenliğinin sağlanması için mescitlere 24,5 milyon sterlinlik bütçe ayrıldığı aktarılan raporda, bu bütçenin alarm sistemleri, güvenlik kameraları, güvenlik personeli, çit ve benzerleri tedbirler için kullanılacağı ifade edildi.