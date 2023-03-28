Bedensel engelli başhekim depremin ilk gününden bu yana izinsiz mesai yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Verda Nasir, bedensel engeline karşın hastalarla ilgilenmeye devam ediyor.

Afrin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Verda Nasir, AA muhabirine, Türkiye'deki depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de çalışmalarını anlattı.

Nasir, 2018'de Beşşar Esed rejiminin Dera'daki katliamlarından kaçıp Afrin'e yerleştiğini belirterek, 5 yıldır Afrin Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yaptığını söyledi.

İlk gençlik döneminde başlayan "bel kayması" hastalığı nedeniyle sol ayağının sağ ayağına göre daha güçsüz olduğunu ve ileri düzeyde diyabet olduğunu aktaran 37 yaşındaki Nasir, bastonla yürümesinin bazı hastalarınca "garipsediğini" kaydetti.

Nasir, baston kullanmanın kendisini sosyal hayatta olduğu gibi hastanede de zorladığını ifade ederek, günlük hasta ziyaretleri için servisleri gezerken katları rahatlıkla çıkamadığını ve bazen diğer çalışanlardan yardım istediğini anlattı.

Hastalarının, kendisine hastalığıyla ilgili sorular sorduğunu dile getiren Nasir, "Bazı hastalar, doktorların hastalanmadığını ya da engelli olamayacağını düşünüyor ama biz de tıpkı sizin gibi insanız. Hepimiz hastalanıyoruz, ilaç içiyoruz ya da ameliyat oluyoruz." dedi.

Nasir, hastalığıyla uzun yıllar ilaç tedavisiyle mücadele etmeye çalıştığını belirterek, depremlerden hemen önce artık çalışamayacak hale gelince tüm riskleri göze alarak ameliyat olduğunu dile getirdi.

Ailesinin hastalığını ilk öğrendiği günden bu yana kendisine çok destek olduğunu, ameliyat olması için motive ettiğini vurgulayan Nasir, "Ailem hastalığa bağlı olarak yaşadığım acıyı aşabilmemde büyük motivasyon kaynağı oldu. Tabii ki bu basit bir süreç değildi. Ameliyata giren doktorlar da oldukça tehlikeli bir süreç öngörüyordu çünkü ben aynı zamanda Tip 1 diyabet hastasıyım." diye konuştu.

"Bu halde mesleğimi yerine getirmemin çok zorlukları var"

Nasir, depremlere evinde ameliyat istirahatindeyken yakalandığını kaydederek, oğlunu evden çıkarmaya çalışırken tam iyileşmediği için tekrar hastanelik olduğunu ifade etti.

Hastanede tedavi altındayken bölgedeki acil doktor ihtiyacına kayıtsız kalamayacağı için hemen işinin başına döndüğünü anlatan Nasir, "Herkesin durumu çok kötüydü. Depremden sonra işimin başına dönme ve acil yaralıların ameliyatlarına girme kararı aldım. O günden bu yana izinsiz çalışıyorum." dedi.

Nasir, bu süreçte izinsiz mesai yaptığı için sağlığının bozulduğuna işaret ederek, ameliyat yerlerinde sorunlar oluştuğunu, iki hastalığının da ilerlediğini belirtti.

Afrin merkez ve kırsalında depremler nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığına ve yüzlerce kişinin yaralandığına dikkati çeken Nasir, oturduğu 4 katlı binanın yıkıldığını ve tüm ailesinin çadıra yerleştiğini dile getirdi.

Nasir, Afrin Devlet Hastanesindeki personelin, hasta bakarken kendisine yardımcı olduğundan bahsederek, "Ameliyat olduğum için çalışırken çok acılar çeksem de arkadaşlarım destek oldu. Durumum biraz düzelince ameliyat yapmaya başladım. Bu halde mesleğimi yerine getirmemin çok zorlukları var." dedi.

Depremlerden zarar görmeyen Afrin Devlet Hastanesinin kapasitesinin çok üstünde hasta baktığına değinen Nasir, sözlerini, "Hastanemizde ilk 72 saatte 1500 kişi muayene edildi ve ilerleyen günlerde taburcu edildi. Bize gelen hastaların sadece 90'ı vefat etti. Bu muayene rakamı bizim standartlarda bir hastane için çok iyi. Allah'ın izni ve inayetiyle bunu başardık. Başka hastaneler bu yoğunluğu kaldıramazdı." diye tamamladı.