Uzak Asya'da tekstil endüstrisinde çocuk işçiliği "yoksulluk döngüsüne" yol açıyor
Wang Hui, Uzak Asya'da tekstil sektöründe çalıştırılan çocuk işçilerle ilgili, "Çocuk işçiler okuldan uzaklaştıkları için gelecek iş ve yaşam olanakları ellerinden alınıyor. Yetersiz eğitim, kuşaklar arası yoksulluk döngüsüne yol açıyor." dedi
İstanbul
AA'nın dünyada çocuk işçiliğini ele aldığı 3 haberden oluşan ve eylülde tamamlanması planlanan haber dosyasının ikinci haberinde, araştırmacı Wang Hui, Uzak Asya'da tekstil endüstrisinin çeşitli aşamalarında yer alan çocuk işçiler konusunu değerlendirdi.
Çin'deki Taihe Enstitüsünde göçmenler ve işçi sorunları üzerine araştırmalar yapan Wang, dünya genelinde her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olduğunu ve bunların da yaklaşık yarısının tehlikeli şartlarda çalıştığını belirterek, "Moda ve tekstil endüstrisinde çalıştırılan çocukların sayısını, sektörün karmaşık ve şeffaf olmayan doğası nedeniyle tahmin etmek güç. Sektörün hızlı ve mevsime göre değişen yapısı da denetim ve izlemeyi zor, tahmin yürütmeyi ise yanıltıcı hale getiriyor." diye konuştu.
Özellikle Uzak Asya'da çocuk işçiliğinin, tekstil ve moda endüstrisinin pamuk tohumu yetiştiriciliğinden hasadına, iplik üretiminden düğme dikimine, kumaş kesiminden parça birleştirmeye kadar her aşamasında kullanıldığını aktaran Wang, üretim sürecinin farklı safhalarında çocuk işçilerin çeşitli risklerle karşılaştığını kaydetti.
Wang, pamuk tarlalarında işçilerin maruz kaldığı böcek ısırığı ve hayvan saldırıları risklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:
"Tekstil endüstrisi çocukları zararlı kimyasallara, böcek ve hayvan saldırılarına maruz bırakan en kötü türden işçiliğin yapıldığı sektördür. İşçi çocuklar, tarımda ekinlere zarar veren haşereleri, yabani otları, böcekleri yok etmek için kullanılan kimyasal pestisitlere ve yüksek sıcaklığa maruz kalır. Bu çocuklar, zararlı maddeleri soluma, sıcak çarpması, aşırı yorgunluk, solunum problemleri, zafiyet, baş dönmesi gibi sorunlar yaşar. Çocuklar, iplik eğirme işinde koruyucu ekipman sağlanmadığı için makineleri çalıştırırken yaralanabilir, kumaş boyarken kirli hava solumak zorunda kalabilir ve sürekli tekrarlayan işler yapmaktan kas ve iskelet problemleri yaşayabilir."
Çocuk işçilerin, sektörde psikolojik baskı ve sömürüye de uğradığına dikkati çeken Wang, zorlu çalışma ortamında fiziksel ve sözlü saldırıya uğrayan çocuklarda depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunların geliştiğini söyledi.
Wang, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına, yoksulluk, eğitim ve iş imkanlarına erişimdeki eşitsizliğin neden olduğunu vurgulayarak, çocuk emeğini kullanan şirketlerin gelişmekte olan ülkelerdeki hukuki düzenleme eksikleri nedeniyle "yasal yükümlülüklerinden kolayca sıyrıldığını" kaydetti.
Yetersiz eğitim, kuşaklar arası yoksulluk kısır döngüsünü güçlendiriyor
Tekstil endüstrisinde çalışan çocuk işçilerin, yasal hak ve hizmetlere çok sınırlı erişimi olduğuna vurgu yapan Wang, gayriresmi ortamlarda çalışan çocukların son derece savunmasız bırakıldığının altını çizdi.
Wang, çocuk işçiliğinin Uzak Asya'daki az gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaştığından bahsederek, ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki büyük moda şirketlerinin düşük işçilik maliyetleri nedeniyle karlarını maksimize etmek için bölgeyi tercih ettiğine dikkati çekti.
Yoksulluktan kaynaklanan çocuk işçiliğinin, çocuklar için yoksulluğu döngü haline getirdiğini vurgulayan Wang, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çocuk işçiler, çok küçük yaşta okuldan uzaklaştıkları için gelecek iş ve yaşam olanakları büyük ölçüde ellerinden alınıyor. Yetersiz eğitim, kuşaklar arası yoksulluk kısır döngüsüne yol açıyor. Eğitim almadan büyüyen çocuk işçiler, yetişkin olduklarında aileleri gibi düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu da gelecek nesillerin benzer sorunlar yaşayıp aynı döngüde devam etmesine yol açıyor. Yoksulluk döngüsünün kırılması için çocuklara eğitim ve öğretim imkanlarının sağlanması, ailelere de maddi destek sunulması gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.