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Ayasofya Camii

Yemenli siyasetçi Haşidi: Cami olarak açılmasıyla Ayasofya'nın iadeiitibarı yapıldı

Yemenli siyasetçi Hasan el-Haşidi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının tüm Müslümanlar için gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Muhammed Semiz   | 25.07.2020
Yemenli siyasetçi Haşidi: Cami olarak açılmasıyla Ayasofya'nın iadeiitibarı yapıldı Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

Yemen

Yemen'deki Barış ve Kalkınma Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Hasan el-Haşidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasını İslam dünyasındaki medeniyet yükselişinin zaferi ve çalınan Mescid-i Aksa'nın yükselerek gelişinin müjdecisi olduğunu söyledi.

Yemenlilerin Ayasofya'nın ibadete açılma kararının alındığı günden itibaren sanki Ayasofya Yemen'deymiş gibi kutlamalar yaptıklarını aktaran Haşidi, "Ayasofya'nın cami olarak açılmasıyla bu yapının iadeiitibarı yapıldı. Türkiye yönetiminin bu adımı, tüm Müslümanlar için gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Haşidi, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla emsal teşkil edebileceğini, birçok ülkede kiliseye ya da ahıra dönüştürülen camilerle ilgili dosyaların mahkemelere taşıyabileceğini kaydetti.

Yemen'de camilerdeki cuma hutbelerinde ve derslerde Yemenlilerin Ayasofya'nın ibadete açılmasını ne kadar önemsediğini gözlemlediğini dile getiren Haşidi, alimler ile entelektüellerin de Ayasofya kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Haşidi, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Yemen'de de İslam dünyasının genelinde de sosyal medya üzerinden dikkatle izlendiğini sözlerine ekledi.

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