Euro
7.92
Dolar
6.85
BIST 100
118,587.81
Altın
1,858.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda yaptığı konuşma
logo
Ekonomi, Ayasofya Camii

PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması tarihe geçecek bir karar. Bu anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını tedavüle sunacağız." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 22.07.2020
PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek bir karar olduğunu belirterek, "Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını tedavüle sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğini bildirdi.

Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Liderliği ve iradesiyle Türkiye'yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Ayasofya'yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453'deki ilk cuma namazında olduğu gibi, 24 Temmuz'da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını tedavüle sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin gücünün göstergesi"

Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılmasının, uluslararası arenada Türkiye'nin gücünün göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta olmak üzere kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın yeniden vakfiyesine uygun hale gelmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Karaismailoğlu, vatandaşların da durumu olağanüstü bir sevinçle karşıladığını görmekten de gurur duyduklarını kaydetti.

Tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Ecdadımızdan devraldığımız bu mirası nasıl koruyup kollayarak geleceğe taşıdığımıza dünya tanıklık edecek." görüşüne yer verdi.

2 farklı pul basıldı

Karaismailoğlu,Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra, 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldığını ve Osmanlı yönetiminde Ayasofya'nın cami olarak hizmet vereceğini duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tıpkı o gün olduğu gibi, 24 Temmuz 2020'de ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100'er bin adet, ilk gün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı. Birinci pulda Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendi. Diğer pul ise Ayasofya Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içeriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Başkentte Kovid-19 denetimleri
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti
MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede öncü olmayı sürdürüyor

Benzer haberler

PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul

PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul

Ayasofya camii ve iki Roma’nın tepkisi

Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi

'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'

'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'
Malatya'dan ibadete açılan Ayasofya'daki ilk cuma cemaatine kayısı ikramı

Malatya'dan ibadete açılan Ayasofya'daki ilk cuma cemaatine kayısı ikramı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da incelemelerde bulundu