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Dünya, Ayasofya Camii

Malezyalı kuruluş WADAH'tan Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasına destek

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya Bilinçli Toplum Hareketi (WADAH), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılmasını desteklediklerini bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 28.07.2020
Malezyalı kuruluş WADAH'tan Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasına destek

Kuala Lumpur

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya Bilinçli Toplum Hareketinin (WADAH), Başkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmed Azam Abdul Rahman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararı tebrik ederek, "WADAH olarak Türk yüksek mahkemesinin aldığı kararı destekliyor, bu kararın tarihsel gerçeklikle örtüştüğüne inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmed, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasıyla camide Bizans döneminden kalma fresklerin korunmasından ötürü memnuniyetini vurgulayarak, "Camiyi ibadete açarken iki dinin sembollerin muhafaza edilmesi ve Hristiyan mozaiklerinin namaz esnasında perdelenmesi anlaşılabilir bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının Türkiye'nin dirilişi ve egemenlik mücadelesinin bir sembolü olduğuna işaret eden Ahmed, "Bu tarihi olay, bir asırdır Batı egemenliği ve hegemonyası altında çile çeken İslam'ın hakiki dirilişi ve canlanmasını ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

Ahmed, söz konusu kararı onaylamasından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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