Euro
7.96
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,896.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Kızılay, Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak

İbadete açılacak Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay, vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edecek.

Ayşe Erkeç   | 23.07.2020
Kızılay, Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak

İstanbul

Türk Kızılay, 86 yıl aradan sonra yarın ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için açılış öncesinde tarihi güne tanıklık etmek isteyenler için alanda su, gıda, maske ve dezenfektan dağıtacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Danıştay'ın Ayasofya'yı yeniden ibadethane olarak tanıyan kararı sonrası, yarın kılınacak ilk Cuma namazında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Türk Kızılay da alandaki yerini alacak.

Şehir dışından da gelenlerle büyük bir kalabalığın toplanacağı 24 Temmuz'daki açılışta, alanın dört farklı girişinde yer alacak Türk Kızılay araçları ile vatandaşlara su, meyve suyu, kek gibi paketli gıdalar ikram edilecek.

Türk Kızılay açılış günü koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere ek olarak, açılışı izlemeye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti
Dünyada 40 milyon çocuk Kovid-19 nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldı
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor

Benzer haberler

Kızılay, Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak

Kızılay, Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak

Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu

Gençlik ve Spor Bakanlığından 'Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya' etkinliği

PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul

PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul

Ayasofya camii ve iki Roma’nın tepkisi

Ayasofya camii ve iki Roma’nın tepkisi
Ailece Kovid-19'u yenip, plazma bağışı için Türk Kızılay'a koştular

Ailece Kovid-19'u yenip, plazma bağışı için Türk Kızılay'a koştular