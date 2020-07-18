Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ayasofya Camii

Katolik rahipten Türkiye'ye Ayasofya övgüsü

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Musellem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi.

Omar Alothmani,Said İbicioğlu   | 18.07.2020
Katolik rahipten Türkiye'ye Ayasofya övgüsü

Gazze

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi.

Katolik bir rahip de olan Musellem sosyal medya hesabında paylaştığı Hristiyanlara hitabeden video kaydında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Kilisemizin haysiyet ve onurunu artırdığının farkına varın." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki Hristiyanları Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye davet eden Musellem, "Erdoğan, Ayasofya'yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah'ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi." dedi.

Müsellem, "Bir Müslüman kiliseme saygı duyduğu sürece bana da saygı duyuyordur. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam'a dönmesini diledi." görüşünü dile getirdi.

İspanya'daki ve Arap coğrafyasındaki bazı kiliselerin camiye, bazı camilerin de kiliseye çevrildiğini hatırlatan Musellem, Ayasofya'da daha önce incil okunduğunu, bundan böyle ise Kuran-ı Kerim okunacağını söyledi.

Bazı Avrupa kentlerinde ibadethanelerde Hristiyanlar ve Müslümanların sırayla ibadet ettiğini hatırlatan Musellem, "Onların kiliselerimizde ibadet etmelerine engel olmayın. Onlar bizim halkımız, biz de onların halkıyız. Biz onların eti ve kemiğiyiz, onlar da bizim etimiz ve kemiğimiz. Bir Hristiyan Müslüman'ı korumalı, bir Müslüman Arap da Hristiyan'ı korumalı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Venezuela'ya 'tıbbi yardım' desteği
İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında 'yeni aşamaya' geçildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 224 bini geçti
Kazakistan Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'Ayasofya' yüzüğü

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'Ayasofya' yüzüğü

Katolik rahipten Türkiye'ye Ayasofya övgüsü

AK Parti'li Dağ: Pandemi sürecinden sonra Türkiye ciddi anlamda yol alacak

İslam dünyasından Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

İslam dünyasından Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'de dini özgürlük var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'de dini özgürlük var
ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu ISNA'dan tartışmalı Ayasofya açıklaması konusunda geri adım

ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu ISNA'dan tartışmalı Ayasofya açıklaması konusunda geri adım