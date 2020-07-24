İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, cami içinden fotoğraf paylaştı.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Beyaz, Mesafe, Sabır, Anlayış olacak."
Tarihi bir güne uyandık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.
Bugün İstanbul’un parolası;
✅ Maske
✅ Mesafe
✅ Sabır
✅ Anlayış olacak.
Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,
Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.
😷⬅️ ➡️🧴🕌 pic.twitter.com/chYnA7oYUq
"Misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cami içindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.