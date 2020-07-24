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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
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Türkiye, Ayasofya Camii

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, cami içinden fotoğraf paylaştı.

Murat Paksoy   | 24.07.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Beyaz, Mesafe, Sabır, Anlayış olacak."

"Misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cami içindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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