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Dünya, Ayasofya Camii

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne: Ayasofya'da namaz kılınması yüreğimize su serpti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Ebu Suneyne, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezan sesinin yükseldiğini işitmek ve ilk cuma namazının kılındığını görmek yüreğimize su serpti, bizi sevindirdi." dedi.

Halime Afra Aksoy   | 24.07.2020
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne: Ayasofya'da namaz kılınması yüreğimize su serpti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasından sevinç duyduğunu ifade etti.

Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının, oradan ezan sesinin yükselmesinin ve namaz kılınmasının, samimi kişilerin çabalarının sonucu olduğunu belirtti.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezan sesinin yükseldiğini işitmek ve ilk cuma namazının kılındığını görmek yüreğimize su serpti, bizi sevindirdi." diyen Ebu Suneyne, bu gelişmenin hayırların habercisi olduğunu ve umutları yeniden yeşerttiğini dile getirdi.

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