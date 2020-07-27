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Ankara'nın Söğütözü semtinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.
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Ayasofya Camii

Gaziantepli imam Ayasofya-i Kebir Camii sevincini mısralara döktü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan cami imamı ve şair Murat Tuğ, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'in ibadete açılmasının mutluluğunu mısralara yansıttı.

Zekeriye Şimşek   | 27.07.2020
Gaziantepli imam Ayasofya-i Kebir Camii sevincini mısralara döktü Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhöyük Mahallesi'nde cami imamlığı yapan 58 yaşındaki Tuğ, 40 yıldır milli ve manevi değerler üzerine şiirler yazıyor. 

Şiirlerini "Vatan sevgisi imandandır" adlı kitabında toplayan Tuğ, iki yıl önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'in ibadete açılması temennisiyle yazdığı "Ağlama Ayasofya'm Ağlama" şiirinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Bu sevincini yeniden mısırlara döken Tuğ, "Ayasofya'm Özgür Bugün" şiirini kaleme aldı.

Murat Tuğ, gazetecilere, Ayasofya sevgisini mısralara döktüğünü söyledi.

Şiirlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl önce kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini aktaran Tuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle "Ağlama Ayasofya'm Ağlama" şiirini seslendirerek klip hazırladığını belirtti.

Tuğ, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in tekrar ibadete açılmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Ayasofya'nın cami olarak açılması herkesin muradı idi, bir şair olarak benim de muradım idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni 4 yıl önce aramasından çok mutlu olmuştum ve o görüşme anını unutamıyorum. Tekrar görüşme fırsatı olursa çok memnun olurum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Şahin de Tuğ'dan milli ve manevi olarak faydalandıklarını ve çok memnun olduklarını belirtti.

Mahalle Muhtarı Salman Torbaş da Tuğ'un şiirlerinin çok güzel olduğunu ve devlet millet için güzel işler yaptığını vurguladı.




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