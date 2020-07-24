Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,817.77
Altın
1,894.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Mücahit Türetken   | 24.07.2020
Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder." diyen Erdoğan, "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." dedi.

Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışışı için 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı

Benzer haberler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı

Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu
'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim

'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim
Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında izdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında izdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu